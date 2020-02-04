محامو ترامب يطالبون بتبرئته في ختام مرافعتهم في مجلس الشيوخ

طالب محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الإثنين بتبرئته من الاتهامين اللذين وجههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس وباستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن “الرئيس لم يرتكب أي خطأ”.

واعتبر أن قرار عزل ترامب في مجلس النواب “منحاز تماما وسياسي”، مضيفا “نضع ثقتنا بمجلس الشيوخ”. وطالب المحامي أعضاء مجلس الشيوخ بي”إنهاء حقبة العزل مرة واحدة ونهائية” برفض الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب للرئيس الأميركي.

وقال إن على مجلس الشيوخ أن “يدع قرار اختيار الرئيس للشعب الأميركي”، مؤكدا أن الأميركيين هم من يجب أن يختاروا الرئيس، مضيفا ان ترامب “يتوق للمثول أمام الشعب الأميركي في الانتخابات المقبلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية