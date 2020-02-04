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February 4 2020 - 06:32

ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 425 بعد تسجيل 64 وفاة إضافية

منذ 3 ساعة 4 February، 2020
كورونا
أخبار دولية - الصين

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة أيضا إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكدة في هوبي، بؤرة انتشار الوباء.

وبحسب إحصاءات الحكومة المركزية، فإن هناك في المجموع 19950 إصابة داخل الأراضي الصينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في مؤتمر صحافي الإثنين “ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية”.

وسجلت أول وفاة بالمرض خارج الصين، مع إعلان منظمة الصحة العالمية الأحد وفاة صيني في الفيليبين، مشيرة إلى أنه يتحدر من ووهان ويبلغ من العمر 44 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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