البنك الدولي يدعو الدول لتعزيز رقابتها الصحية واستجابتها لفيروس كورونا المستجد

دعا البنك الدولي الإثنين جميع الدول إلى “تعزيز رقابتها الصحية واستجابتها” لفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه يجري مراجعة للإمكانات المالية والتقنية التي يمكن حشدها سريعا.

وقالت المؤسسة في بيان إن “البنك الدولي يجري مراجعة للإمكانات المالية والتقنية التي يمكن حشدها سريعا من أجل دعم البلدان المتضررة”.

وأضافت “ندعو جميع الدول إلى تعزيز الرقابة الصحية والاستجابة، وهو أمر ضروري لاحتواء انتشار هذا الوباء والأوبئة التي قد تظهر مستقبلا”.

وأشار البنك الدولي إلى أنه يجري محادثات “وثيقة مع الشركاء الدوليين لتسريع الاستجابة الدولية بهدف مساعدة البلدان على إدارة هذه الأزمة الصحية العالمية”.

وقال البنك الدولي إنه يقيم “العواقب الاقتصادية والاجتماعية” للوباء، مؤكدا أنه يدعم “جهود الصين للاستجابة له، بما في ذلك الجهود الهادفة إلى انعاش اقتصادها مجددا”.

وشدد البنك على “استعداده لدعم جميع البلدان” المتعاملة معه، “خصوصا تلك الأكثر فقرا والأكثر ضعفا، من أجل المساعدة في إدارة العواقب المستقبلية لهذه الأزمة على شعوب” هذه الدول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية