الحكومة السودانية: : لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

علق وزير الثقافة والإعلام السوداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الإثنين، على اللقاء الذي جمع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال صالح، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان، بنتنياهو في عنتبي بأوغندا.

وأضاف صالح، “تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا”.

وتابع، “لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أعلن أن الأخير التقى، مساء الاثنين في أوغندا، رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه: “لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى زيارة الولايات المتحدة.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن “وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه إلى زيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها”.

المصدر: وكالات