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February 4 2020 - 06:32

الكويت توقع مع الفلبين مذكرة تفاهم جديدة حول العمالة المنزلية

منذ 4 ساعة 4 February، 2020
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الكويت - عربي وإقليمي

أعلن اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، أن حكومة البلاد وقعت مع الفلبين مذكرة تفاهم خاصة بشأن العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت.

ويأتي هذا التوقيع إثر تأزم العلاقات بين البلدين، بعد جريمة القتل التي راحت ضحيتها خادمة فلبينية في الكويت، وتعليق الفلبين إرسال العاملات إلى الكويت.

وأكدت السلطات الفلبينية أن “قرار حظر إرسال العمالة إلى الكويت سيبقى ساريا حتى يتم التوافق مع الحكومة الكويتية على تنسيق مذكرة الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في الخارج الموقعة بين البلدين في 11 مايو 2018”.

المصدر: وكالات

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