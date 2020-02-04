بوغدانوف يبحث مع السفير التركي الوضع في سوريا و”صفقة القرن”

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف في موسكو الاثنين مع السفير التركي لدى روسيا محمد سمسار، الوضع في ليبيا وسوريا و”صفقة القرن”.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: “بحث الجانبان جملة من قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على سبل المساعدة الفعالة للتسوية العاجلة للأزمتين السورية والليبية”.

وأضافت: “تطرق الجانبان إلى قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على خلفية خطة التسوية التي طرحتها الإدارة الأمريكية، وردود المجتمع الدولي بما فيه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن اللقاء، عقد بمبادرة من الجانب التركي.

المصدر: وكالات