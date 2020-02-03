مصدر في مجلس الأمن الدولي: المجلس يمكن أن يناقش مع مستشار ترامب خطة الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2020 - 20:28

مصدر في مجلس الأمن الدولي: المجلس يمكن أن يناقش مع مستشار ترامب خطة الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط (سبوتنيك)

منذ 17 mins 3 February، 2020
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