سانا: المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم في ريف اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2020 - 20:28

سانا: المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم في ريف اللاذقية

منذ 19 mins 3 February، 2020
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