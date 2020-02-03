“الاحزاب اللبنانية والقوى الفلسطينية”: لدعم القضية الفلسطينية بشتى الوسائل

أكدت “الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية” في بيان لهم الاثنين أن “صفقة القرن هي تنفيذ لمخطط اميركي – اسرائيلي لتثبيت الاحتلال على القدس الشريف وفلسطين المحتلة”.

وشدد البيان على أن “فلسطين هي القضية المشتركة التي تتطلب الوحدة الوطنية والتعاون والتنسيق لمواجهة هذا العدو الغاشم”، ودعا “لتكثيف اللقاءات والنشاطات وتعزيزها لدعم القضية الفلسطينية بشتى الوسائل حتى اسقاط هذه الصفقة واستعادة حقوق فلسطين المغتصبة”.

ولفت البيان الى “رفض أي مشاريع حول التوطين او الغاء حق العودة والعمل على وحدة الصف”، وشدد على “حيادية المخيمات الفلسطينية عن الاحداث الداخلية في الساحة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام