رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وقّع على الموازنة واحالها الى رئاسة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2020 - 20:26
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الخارجية الصينية تتهم الولايات المتحدة بـ "بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس وتقول إن هذا الأمر "نموذج سيئ جداً"
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وقّع على الموازنة واحالها الى رئاسة الجمهورية
منذ 1 ساعة
3 February، 2020
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