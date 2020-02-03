مكتب نتنياهو: تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسودان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2020 - 20:26

مكتب نتنياهو: تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسودان (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 3 February، 2020
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