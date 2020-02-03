مسؤول اسرائيلي: نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2020 - 20:26

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 3 February، 2020
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