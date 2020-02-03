وهاب: لإعطاء فرصة للرئيس دياب وللحكومة

دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” في لبنان وئام وهاب “لإعطاء فرصة لرئيس الحكومة حسان دياب وللحكومة كلها”، وتابع “الأهم ان دياب لا يريد شيئا لنفسه، بل يريد أن يحقق شيئا للبنان”.

كلام وهاب جاء الاثنين بعد زيارته دياب في السراي الحكومي، حيث قال “خرجت من عند الرئيس دياب مرتاحا بشكل كبير بالنسبة لكل الافكار التي وضعها نصب عينيه لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، المالية، السياسية والقضائية”، واضاف “الاهم أن لديه خطة متكاملة تحاكي حاجات الناس وخلال اللقاء معه تشعر أنك أمام مواطن يتحسس قضايا الناس ويعيش قضاياهم، وهذا هو الاهم أن يكون المسؤول قريبا من الناس”.

واعتبر وهاب ان “دياب فرصة حقيقية للبنان فلنعطه هذه الفرصة ولنعطها أيضا لأنفسنا”، وتابع “أتمنى على الجميع الخروج من قوقعاتهم ومذاهبهم وطوائفهم ومناطقهم، إلى المجال الأرحب، الذي هو الوطن حيث سيجدون هناك شخصا اسمه حسان دياب، موجود في هذا الموقع لملاقاتهم والعمل معهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام