اجتماع أخير اليوم للجنة البيان الوزاري

تعقد اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري للحكومة اجتماعاً اخيرا لها اليوم لإجراء قراءة اخيرة على مسودة البيان بعد توزيعه على الوزراء وقبل احالته الى جلسةٍ لمجلس الوزراء مجتمعاً لإقراره. واشارت مراسلة المنار الى ان الوزراء يفترض ان يقدموا اليوم ملاحظاتهم النهائية على المسودة ليصار الى تعيين جلسة لمجلس الوزراء لاقرار البيان، واضافت انه بحسب معلومات المنار يرجح ان تكون الجلسة الاربعاء او الخميس حيث يقر البيان في الحكومة ويحال الى مجلس النواب لتعقد جلسة منح الثقة للحكومة التي من المرجح ان تكون الثلاثاء المقبل.

وفي السراي عقد ايضا اجتماع مالي حضره حاكم مصرف لبنان حيث أَطلع الوزراء المجتمعين ورئيس الحكومة على مقترحاته حول موضوع اجراءات المصارف واموال المودعين.

المصدر: موقع المنار