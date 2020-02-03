جعجع: لن نعطي الحكومة الثقة وسننتظر ما ستقوم به

قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إن “تكتل الجمهورية القوي سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية إلا أنه لن يعطي الثقة للحكومة”.

واضاف جعجع الاثنين أن “حزب القوات لن يهاجم الحكومة على غير هدى لأننا كما دائما علميون ومنطقيون جدا في مقاربتنا السياسية، لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به”، وتابع “صحيح أن الخطوة الأولى بما خص إقرار الموازنة لا تبشر بالخير إلا أن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة فعندما تقوم بعمل جيد سنؤيده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها”.

واوضح جعجع “هناك عدد من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين”، وتابع “سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناء على ما تمليه عليهم خلفيتهم الإختصاصية والأخلاقية أم أنهم سينصاعون للإملاءات السياسية لمن سموهم في الحكومة”، على حد قوله.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام