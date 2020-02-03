مراسل المنار: قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي يعيّن لجنة طبية للكشف على حالة العميل فاخوري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2020 - 14:00
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المكتب السياسي لحركة أنصار الله وتكتل الأحزاب اليمنية: نرفض ما يسمى صفقة القرن ونؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى أولويتنا
منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة تعلن رفضها لـ"خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط"
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على المرابطات وتعتقل إحداهن أمام مركز القشلة بالقدس المحتلة
نادي الأسير الفلسطيني: حال من التوتر الشديد تسود سجن عوفر بعد ادعاء إدارة سجون الاحتلال قيام أسير بطعن سجّان
إعلام العدو: إصابة 4 جنود إسرائيليين من لواء جولاني بجروح جراء انفجار قذيفة خلال تدريبات في الشمال
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الشرطة البريطانية تقتل مهاجماً من أصحاب السوابق نفذ عملية طعن بواسطة سكين في شارع للتسوّق في منطقة سكنية جنوب لندن
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مراسل المنار: قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي يعيّن لجنة طبية للكشف على حالة العميل فاخوري
منذ 52 mins
3 February، 2020
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