ظريف: صفقة القرن احبطت وصف ايران كعدو للعرب

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “صفقة القرن المشؤومة ستقلب الصورة التي تصور ايران كعدو للدول العربية”. واضاف ظريف، في كلمة امام منتسبي كلية الحرب التابعة للجيش الايراني، أن “هذه الصفقة التي اعلنها الرئيس الامريكي تمثل فرصة نادرة لايران” ، موضحاً أن “الكيان الصهيوني وخلال مسيرة التسوية في اوسلو ومدريد ، بدأ عام 1991 وضع مخطط لجعل ايران مكان العرب في معاداة اسرائيل وعن هذا الطريق يقيمون السلام مع العرب، وهذا ما اعلنه سفير “اسرائيل” لدى ايران في العهد السابق” .

وتابع ظريف “خلال السنوات العشر الماضية طرح في العالم العربي مشروع مشابه رصد له الكثير، وهذا المشروع المشؤوم الذي شاركت فيه امريكا وبعض الدول العربية يتمثل بتصوير ايران على أنها التهديد الأساسي في المنطقة، لكي يخضع العرب للمزيد من املاءات الكيان الصهيوني” . واوضح بهذا الصدد “لكن الذي بدى واضحا بشكل كامل للشارع العربي أن تبديل صورة العدو مجرد خدعة، وكما فضح الاتفاق النووي صورة امريكا واسرائيل في العالم وفند اتهام ايران بنزعة الحرب فإن صفقة القرن المشؤومة بامكانها قلب ابراز ايران كعدو للعرب”.

المصدر: ارنا