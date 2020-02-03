اعتقال خمسة أشخاص في كازاخستان للاشتباه بإعدادهم لهجمات إرهابية

أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الإثنين، عن اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يحضرون لشن هجمات إرهابية في أماكن عامة. وجاء في بيان المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي “في 27 كانون الثاني/يناير 2020 ، اعتقلت لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان، في مدينتي كاراجاندا وتاراز، خمسة من أتباع حركة دينية مدمرة ولمدة شهرين، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أعمال إرهابية، وبتصريح من المحكمة”. ووفقًا للبيان الصحفي، فقد تم اتخاذ فتح قضايا جنائية بتهم إنشاء جماعة إرهابية، والمشاركة في أنشطتها وقيادتها، فضلاً عن الدعاية للإرهاب.

وختم بيان المكتب الصحفي التابع للجنة الأمن القومي في كازاخستان “وفقا للمحققين، تشكلت المجموعة بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أراضي الجمهورية، بما في ذلك وفي الأماكن المزدحمة. والتحقيق مستمر”.

المصدر: سبوتنيك