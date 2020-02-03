أردوغان يعلن مجدداً عدم اعتراف تركيا بشبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، أن أنقرة “لن تعترف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وستواصل مراقبة وضع تتار القرم”. وقال أردوغان للصحفيين، قبيل مغادرته في زيارة إلى أوكرانيا، “سنواصل التمسك بوحدة أراضي أوكرانيا، ولن نعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم. تتار القرم هم جانب مهم في علاقاتنا الوثيقة مع أوكرانيا، ونحن نواصل مراقبة وضعهم”. يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وخلال لقاء مع جالية تتار أوكرانيا والقرم في تركيا، في الـ7 من آب/اغسطس من العام الماضي، دعا التتار للعودة إلى البلاد من أجل “تطوير وطنهم”.

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن دعوة روسيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة شبه جزيرة القرم “مازالت قائمة، حتى يتمكن من التحقق من وضع تتار القرم”. وتعليقاً على تصريح سابق لأردوغان أن أنقرة “لن تعترف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وستواصل مراقبة وضع تتار القرم”، قال بيسكوف “في هذا المسألة، نحن نختلف تماماً مع شركائنا الأتراك، ونعارض الصيغة المستخدمة في هذا السياق، لقد تحدثنا مرارًا عن عدم وجود مبرر لأي مخاوف بشأن تتار القرم”. وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح أكثر من مرة لنظيره التركي الوضع الحقيقي في شبه جزيرة القرم.

المصدر: سبوتنيك