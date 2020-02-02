وفد من المرابطون زار حركة فتح والجبهة الشعبية في نهر البارد

زار وفد من مجلس محافظة الشمال في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، يتقدمه أمين المجلس عبدالله الشمالي، مقري حركة التحرير الفلسطيني “فتح” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”، في مخيم نهر البارد.

وأكد الوفد ان “صفقة العصر أجهضت قبل ان تولد لأنها مبنية على باطل، كما ان إعلان ترامب ونتانياهو لها في هذا الوقت هو نتيجة حظوظهما الضئيلة بفوزهما في الانتخابات المقبلة”.

وشدد على ان “نضال أهلنا الفلسطينيين شعب الجبارين سيحبط هذه الصفقة قبل ولادتها، ولن يستطيع أحد أن يحرف بوصلتهم عن تحرير أرضهم فلسطين، كل فلسطين، فحق العودة هو حق مقدس ويتلازم مع تحرير فلسطين من نهرها الى بحرها وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام