الشرطة البلجيكية تطلق النار على مسلح طعن شخصين بسكين في مدينة غانت بعد ساعات من هجوم مشابه في #لندن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 21:40
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القوى الاسلامية والوطنية الفلسطينية تعقد مؤتمراً شعبياً وطنياً مشتركاً في قطاع غزة تحت شعار "تسقط صفقة القرن"
البيان الختامي للمؤتمر: نرفض ما جاء في صفقة القرن وشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم سيتصدون لها
بيان المؤتمر: ندعو القيادة الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني والخروج من نفق أوسلو ووقف التنسيق الأمني
الكرملين: رد فعل فلسطين وعدد من الدول العربية على خطة ترامب يجعلنا نفكر بمدى قابليتها للحياة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: صفقة القرن خطرة وغير قابلة للحياة والحل الوحيد لقضية فلسطين هو المقاومة
الشيخ قاسم: الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة المقاومة لن تمرر صفقة القرن ولن تسمح لإسرائيل أن تحتل وتشرعن احتلالها
وسائل اعلام فلسطينية: مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود العدو الصهيوني في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية
وزيرا خارجية ايران وتركيا يبحثان هاتفيا "صفقة القرن" ويؤكدان على ضرورة توحيد الموقف الاسلامي للحيلولة دون بيع فلسطين
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: اتفقنا مع الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض صفقة القرن
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل ينتقد خطة دونالد ترامب ويؤكد انها تتعارض مع المعايير الدولية
رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن: الحكومة الجديدة أوشكت على انجاز بيانها الوزاري
وكالة بلومبيرغ: الاقتصاد العالمي بدأ يشعر بوطأة تفشي فيروس كورونا واحتمال تعرضه لضربة تفقده نمواً يقدر بـ160 مليار دولار
السلطات الجزائرية تعلن انها ارسلت طائرة الى الصين لاجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان وعددهم 36
الداخلية العراقية تقرر منع دخول الوافدين الأجانب من الصين الى البلاد على خلفية المخاوف من فيروس كورونا
الحكومة الاردنية تمنع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين اسبوعين من الدخول اليها
البنك المركزي الصيني يعلن انه سيضخ 1200 مليار ين (نحو 174 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاد الوطني بعد الخسائر الاخيرة
الشرطة البريطانية تعلن انها قتلت رجلا طعن عددا من الاشخاص جنوب لندن وانها تتعامل مع الحادث كعمل ارهابي
الشرطة البلجيكية تطلق النار على مسلح طعن شخصين بسكين في مدينة غانت شمال البلاد
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الشرطة البلجيكية تطلق النار على مسلح طعن شخصين بسكين في مدينة غانت بعد ساعات من هجوم مشابه في #لندن
منذ 2 ساعة
2 February، 2020
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