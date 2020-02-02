الشرطة البلجيكية تطلق النار على مسلح طعن شخصين بسكين في مدينة غانت بعد ساعات من هجوم مشابه في #لندن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 21:40

الشرطة البلجيكية تطلق النار على مسلح طعن شخصين بسكين في مدينة غانت بعد ساعات من هجوم مشابه في #لندن

منذ 2 ساعة 2 February، 2020
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