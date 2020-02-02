الإعلام الصهيوني: أنباء أولية عن محاولة طعن قرب مستوطنة “افرات” جنوب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 21:40

الإعلام الصهيوني: أنباء أولية عن محاولة طعن قرب مستوطنة “افرات” جنوب بيت لحم

منذ 4 ساعة 2 February، 2020
أخبار موقع المنار

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