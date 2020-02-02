الجيش السوري يواصل ضرب الارهابيين في ريفي إدلب وحلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 17:46

الجيش السوري يواصل ضرب الارهابيين في ريفي إدلب وحلب

منذ 1 ساعة 2 February، 2020
قوات الجيش العربي السوري (أرشيف)
قوات الجيش العربي السوري (أرشيف)
سورية - عربي وإقليمي

تمكنت وحداتٌ من الجيش العربي السوري من تحريرِ قرى إنقراتي وكفر بطيخ وكفر داديخ بريف إدلب بعد معاركَ عنيفة مع الإرهابيين.
وغربَ مدينة حلب ، صدَّ الجيشُ هجوماً إرهابياً بعرباتٍ مفخخة وتمكنَ من تدميرها قبلَ وصولها إلى أهدافِها على أطرافِ حيِّ جمعية الزهراء. وفورَ تدميرِ المفخخاتِ وجهَ الجيشُ ضرباتٍ صاروخيةً ومدفعيةً مركزةً ضدَ محاورِ تحركِ المجموعاتِ الارهابيةِ واوقعَ في صفوفهم خسائرَ بالأفراد والعتاد.
بالموازاة ، تواصلُ قواتُ الجيشِ تقدمَها على محور خان طومان وضربَ نقاطِ التنظيماتِ الإرهابية وتحصيناتِها.

المصدر: قناة المنار

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