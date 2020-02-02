وزير الصحة حمد حسن عبر “تويتر”: بدءاً من الغد سوف تصدر وزارة الصحة جدول أسعار الحليب وفق ما تم الاتفاق مع مصرف لبنان على إضافة حليب الأطفال الرضّع على المنتجات الحاصلة على دعم المصرف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 17:46

وزير الصحة حمد حسن عبر “تويتر”: بدءاً من الغد سوف تصدر وزارة الصحة جدول أسعار الحليب وفق ما تم الاتفاق مع مصرف لبنان على إضافة حليب الأطفال الرضّع على المنتجات الحاصلة على دعم المصرف

منذ 1 ساعة 2 February، 2020
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