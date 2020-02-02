وزارة الصحة اليمنية: ندعو الأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتها وسرعة تسيير رحلات الجسر الطبي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة ودون أي تأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 17:46

وزارة الصحة اليمنية: ندعو الأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتها وسرعة تسيير رحلات الجسر الطبي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة ودون أي تأخير

منذ 2 ساعة 2 February، 2020
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