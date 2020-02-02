مصر تسجل اول حالة إصابة بفيروس الكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 17:46

مصر تسجل اول حالة إصابة بفيروس الكورونا

منذ 3 ساعة 2 February، 2020
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