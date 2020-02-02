سبعة أطفال لبنانيين في سيدني ضحية سائق ثمل

أدّى تعرّض 7 أطفال لبنانيين في سيدني لحادث اصطدام، إلى مقتل 3 أشقاء من عائلة عبدالله وطفل رابع من آل صقر، في حين ما زال 3 أطفال يتلقون العلاج في مستشفى “وايسميد”. وتفقد دانيال عبدالله وعقيلته ليلى موقع الحادث، قائلاَ “فقدت بالأمس 3 من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضا. أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن. كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال”.

وزار مكان الحادث أيضا عدد كبير من اللبنانيين والأوستراليين الذين صلوا لراحة أنفس الأطفال ووضعوا الزهور. وأعلن نائب مفوض الشرطة في ولاية “نيوساوث ويليز” ان “عشرين تهمة وجهت الى السائق الذي تبين انه كان في حال من السكر أثناء الحادث”. من جهته، غرّد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب على صفحته على “تويتر”، قائلاً “المأساة التي أصابت أهلنا في أوستراليا بخسارة ٤ أطفال، من بينهم ٣ أشقاء، آلمتنا كثيراً وهي فاجعة أصابت لبنان وليس فقط ذوي الضحايا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام