رئيسي: لا مكان للضعف والاستسلام في النظام الإسلامي

أعلن رئيس السلطة القضائية في ايران سيد ابراهيم رئيسي أن “رغبة الشعب الايراني وقائد الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي تتمثل في توجيه رسالة تقوم على الصمود في مواجهة الأعداء”، مؤكداً أنه “لا مكان للضعف والاستسلام في النظام الإسلامي”.

وعلى هامش زيارته لمرقد الامام الخميني (ره) لتجديد الميثاق مع مبادئه تزامناً مع أيام عشرة الفجر، أضاف آية الله رئيسي الأحد “كان الامام الخميني الراحل يهدف إلى تشكيل مجتمع قائم على مبادئ العقلانية والروحانية والأخلاق والعدالة، وكان يبذل كل جهوده لتحقيق مجتمع بهذه الخصائص”، مضيفاً أن “الأعداء حاولوا الكثير لمنع تحقيق هذه الأهداف ومنها شنّ الحرب المفروضة على ايران واثارة الفتن والمؤمرات التي تم القضاء عليها بفضل من الله ويقظة الشعب وقيادة سماحة قائد الثورة الإسلامية”.

ورأى رئيس السلطة القضائية في ايران أن “ما برز في تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني، هو رسالة من شعب تتمثل بالصمود والمقاومة في مواجهة الأعداء”.

المصدر: ارنا