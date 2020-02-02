حريق داخل مطعم حرقوص قرب كنيسة مارمخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 00:22
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العراق: رئيس الجمهورية برهم صالح يكلف محمد توفيق علاوي برئاسة مجلس الوزراء
علماء فلسطين في قطاع غزة يعتبرون القبول بصفقة القرن حراما شرعاً
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
حريق داخل مطعم حرقوص قرب كنيسة مارمخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 1 ساعة
1 February، 2020
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