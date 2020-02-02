حريق داخل مطعم حرقوص قرب كنيسة مارمخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2020 - 00:22

حريق داخل مطعم حرقوص قرب كنيسة مارمخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 1 ساعة 1 February، 2020
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