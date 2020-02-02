وزير الصحة: طاقم الباخرة القادمة من الشرق الأقصى لا يعاني عوارض مرضية حاليا

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن مساء السبت بيانا توضيحيا “بشأن الباخرة القادمة من الشرق الأقصى، التي سترسو في مرفأي طرابلس وبيروت، مطلع الأسبوع المقبل”.

وقال البيان إن “الباخرة المذكورة قد انطلقت في رحلتها منذ أكثر من 15 يوما، وهي فترة تتجاوز فترة حضانة مرض الكورونا المستجد”.

وأشار البيان الى ان “وزارة الصحة العامة تتابع موضوع هذه الباخرة عن كثب، منذ بضعة أيام، حيث تبين في آخر اتصال معها، أن الطاقم لا يعاني من أي عوارض مرضية حاليا”.

واكد البيان ان “الباخرة قد رست خلال رحلتها في مرفأي مارساي في فرنسا، وبور سعيد في مصر، وهي ستبقى في لبنان لبضع ساعات، وسيبقى طاقمها على متنها”.

ولفت البيان الى ان “فريق الحجر الصحي سيتولى التابع للوزارة، اتباع الإجراءات الصحية المطلوبة على البواخر، وأخذ حرارة الموجودين على متنها، والتدقيق في وضعهم الصحي، كإجراءات احترازية إضافية، عند رسوها في لبنان”.

وتابع البيان ان “وزارة الصحة العامة تؤكد ضرورة أخذ المعلومات الصحية، من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم الانجرار وراء الشائعات، التي تخلق بلبلة بين المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام