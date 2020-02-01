هنية تلقى اتصالا من قآاني: مقاومة الشعب الفلسطيني ستسقط “صفقة القرن”

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية مساء السبت هاتفيا مع رئيس قوة القدس في الحرس الثوري الاسلامي في ايران العميد إسماعيل قآاني، سبل التصدي المشترك لـ”صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد قآاني “جاهزية ايران للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة”، وشدد على “دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني”.

بدوره، ثمن هنية الموقف الإيراني، وأكد على “موقف الاجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة”، وشدد على “قدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الامة على اسقاطها”.

المصدر: فلسطين اليوم