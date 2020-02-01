غانتس بعد نتنياهو يهرب من صواريخ المقاومة

هرب زعيم “حزب أبيض – أزرق” الصهيوني بيني غانتس وأعضاء حزبه من تجمع بمستوطنة “ناحل العوز” الصهيونية حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي من قطاع غزة المحاصر.

فقد أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مساء السبت سقوط قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة المحاصر في منطقة مفتوحة في مستوطنة “شاعر هنيغف” الصهيونية.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “الصاروخ لم ينتج عنه أي إصابات في صفوف المستوطنين الصهاينة”.

وكانت المصادر الإسرائيلية ذكرت أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي “ناحل العوز وعلوميم” الصهيونيتين.

وقد ذكر هروب غانتس باتجاه الملجأ بهروب رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لمرتين متتاليتين الى الملجأ بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية أثناء زيارته المستوطنات المحيطة بقطاع غزة المحاصر.

المصدر: فلسطين اليوم