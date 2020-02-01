قاآني اتصل بالنخالة: موقف ايران سيكون أكثر قوة بدعم قوى المقاومة

اتصل قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي في ايران الحاج إسماعيل قاآني السبت الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة.

وأكد قاآني “وقوف الجمهورية الإسلامية بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه التاريخية وعلى مواجهة صفقة القرن التي تستهدف إنهاء حق الشعب الفلسطيني في فلسطين”.

وأشار قاآني الى أنه “لا تغيير على سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه دعم قوى المقاومة في فلسطين وخاصة بعد اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني، والذي كان استهدافه تمهيدا لإعلان صفقة القرن، كما تحدث الرئيس الأميركي بذلك اعتقادا منه بأن اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني يمكن أن يغير سياسة وموقف الجمهورية الإسلامية من المقاومة ودعمها”.

وأوضح قاآني أن “موقف الجمهورية الاسلامية سيكون أكثر قوة وأكثر تصميما على دعم قوى المقاومة في فلسطين وغيرها بعد اغتيال الحاج قاسم، حتى إسقاط الهيمنة الأميركية الصهيونية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في فلسطين”.

من جانبه شكر النخالة “الأخ الحاج إسماعيل قاآني على موقف الجمهورية الإسلامية المؤيد للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة”، وأكد أن “الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين إن شاء الله”.

المصدر: فلسطين اليوم