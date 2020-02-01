رئيس وزراء العراق المكلف: أتعهد بإجراء انتخابات مبكرة والتحاور مع المحتجين

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي السبت “بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية”.

وقال علاوي في خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة “أتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والفئوية والعمل الحثيث من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، مثل مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة”، وشدد على “حماية العملية الانتخابية ضد أي تدخل”.

وعن المحتجين في الشارع، تعهد علاوي بـ”إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين”، مضيفا “سأشرف على هذا الحوار شخصيا”، وأكد أن “دماء الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المجرمون ويقدمون للقضاء”، مضيفا أن “سلاح الدولة لن يرفع ضد الشعب”.

المصدر: سبوتنيك