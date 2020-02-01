اليمن: مسيرة نسائية حاشدة بصنعاء رفضا لـ”صفقة القرن”

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء السبت، مسيرة نسائية حاشدة رفضا لما يسمى “صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ورفعت المشاركات في المسيرة “اللافتات المنددة بالصمت العربي والكيانات والهيئات الدينية إزاء حالة الخنوع والتواطؤ في تمرير مشروع الصفقة وتصفية القضية الفلسطينية”.

وأكدت المشاركات “التمسك بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم”، ودعت “أحرار الأمة العربية والإسلامية إلى عدم السكوت إزاء هذه المؤامرة ودعم محور المقاومة لمواجهة الأنظمة العميلة الخانعة للمشروع الأمريكي الصهيوني”.

وأشارت المشاركات الى أن “القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية والإسلامية”، وشددت على “أهمية استمرار فضح المؤامرات التي يحيكها أعداء الإسلام ضد مقدسات وثوابت الأمة وفي المقدمة القدس الشريف”.

المصدر: موقع انصار الله