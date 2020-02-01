اليمن: عملية تسلل فاشلة للعدوان في الحديدة

نفذت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن محاولة تسلل فاشلة السبت على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني يمني بالمحافظة أن “الغزاة والمرتزقة حاولوا التسلل على مواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، لكن المجاهدين تصدوا لهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد”.

وأضاف المصدر أن “قوى العدوان قصفت نقطة الارتباط المشتركة في سيتي ماكس بالقذائف المدفعية واستهدفت منازل المواطنين في شارع الخمسين وصنعاء ومدينة الشعب بالعيارات الرشاشة”.

وأشار المصدر إلى أن “قوى العدوان قصفت مزارع المواطنين جنوب قرية الشجن بأطراف الدريهمي المحاصرة بأكثر من 7 قذائف هاون”.

وحذر المصدر أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية لن يظلوا مكتوفي الأيدي إزاء التصعيد الخطير لقوى العدوان في الحديدة ومختلف المناطق”، وحمل “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص كامل المسؤولية عن انهيار اتفاق السويد”.

المصدر: موقع انصار الله