اليمن: مسيرة شعبية بالمحويت رفضا لـ”صفقة ترامب”

احتشد الآلاف من أبناء محافظة المحويت في مسيرة جماهيرية غاضبة السبت رفضا لما يسمى “صفقة القرن” التي اعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتجديد التأكيد علی موقف الشعب اليمني الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة المحويت اللافتات المناهضة للكيان الصهيوني والمستنكرة مواقف الدول العميلة والمنبطحة للعدو الأمريكي والإسرائيلي.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الغاضبة والمنددة بصفقة العار ومشروع تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علی كامل أراضية وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: موقع انصار الله