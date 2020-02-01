وفاة عريف في الجيش في حادث سير على طريق المروانية

هز بلدتي الشرقية والدوير، خبر مصرع العريف في الجيش أحمد صافي عواركة، في حادث سير مروع وقع ظهر اليوم السبت على طريق المصيلح- المروانية.

وفي التفاصيل أن عواركة (26 عاما)، وهو من بلدة الشرقية وسكان بلدة الدوير، كان يقود سيارة رباعية الدفع من من نوع هوندا CRV لون فضي، وبرفقته طفلته (3 أعوام)، عندما اصطدمت سيارته بشجرة إلى جانب أوتوستراد الزهراني- النبطية، في محلة المروانية، مما أدى إلى وفاته على الفور، ونجاة طفلته بأعجوبة. ونقلت جثته إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية.

وفيما بدأت الأجهزة المعنية التحقيق بملابسات الحادث، خيمت أجواء من الحزن والأسى على بلدتي الشرقية والدوير، حزنا على الشاب الذي يصفه أهالي البلدتين بالخلوق والهادىء، والذي ترك طفلتين (3 سنوات والثانية عمرها أشهر). وسيشيع غدا في بلدته الشرقية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام