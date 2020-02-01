محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

أعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي السبت “تكليفه من قبل الرئيس برهام صالح بتشكيل حكومة جديدة”.

وانتهت اليوم مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة.

ووجه علاوي في مقطع مصور نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى المحتجين، مطالبا إياهم بمواصلة التظاهرات حتى يتم تحقيق كامل مطالبهم.

ووجه علاوي حديثه للمتظاهرين قائلا “ابقوا حتى نحاسب القتلة، ونعوض أسر الشهداء، ونعالج الجرحى، ونحدد موعد الانتخابات، وقانون الأحزاب، ومحاربة الفساد ونصلح الاقتصاد”.

وأشار علاوي إلى أنه “لن يقبل بفرض مرشحين بعينهم للحقب الوزارية”، واضاف “إذا الكتل حاولت فرض مشرحين عليّ سوف أخرج وأتحدث إليكم، وإذا لم أحقق مطالبكم فإني لا أستحق المنصب”.

المصدر: يونيوز