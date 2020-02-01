وزير الخارجية الاماراتي: “السلام” هو ما تسعى إليه الدول العربية

اعتبر وزير خارجية الإمارات أنور قرقاش ان “الحوار هو الخطوة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل إلى السلام”، وتابع ان “السلام هو الهدف الذي تسعى إليه كل الدول العربية لأنه خيارها الاستراتيجي”.

وأضاف قرقاش خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد السبت في القاهرة أن “الدول العربية تحرص على تعزيز الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”، وتابع ان “الالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية يتسق مع الجهود الجماعية لتحسين العالم العربي”.

ورأى قرقاش ان “التجاوب السريع من الدول الأعضاء لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد الموقف العربي الراسخ بشأن القضية المحورية وما تحظى به من مكانة خاصة في العالم العربي”.