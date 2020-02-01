وزير خارجية الجزائر: لرسم خطة واضحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة

قال وزير خارجية الجزائر رشيد بلادهان إن “المرحلة الحالية تتطلب رسم خطة واضحة المعالم للتحرك من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة”.

وأضاف بلادهان خلال كلمة له في الاجتماع الطارىء لجامعة الدول العربية الذي عقد السبت في القاهرة ان “فرض سياسة الامر الواقع في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني والانحياز المطلق للاحتلال الاسرائيلي لن ينجح أبدا، ولا سبيل لحل القضية الفلسطينية دون إشراك الفلسطينيين”.

وتابع بلادهان “نسجل بأسف التطورات الخطيرة في فلسطين بسبب إنسداد مسار عملية السلام وتوالي الانتهاكات التي زادت الامور تعقيدا”.

المصدر: يونيوز