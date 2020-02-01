وزير خارجية عمان: الحل النهائي يجب أن يبنى على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد وزير خارجية عمان يوسف بن علوي ان “خطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي طرحها الرئيس الأمريكي مؤخرا، قد تحمل أفكارا يبنى عليها أو تعمل كآلية لجهود التسوية في المستقبل”.

وأضاف بن علوي خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت ان “خطة واشنطن قد تكون ذات أفكار يمكن البناء عليها ومحاولة أمريكية قد تكون آلية للمستقبل”، وأكد أن “الحل النهائي يجب أن يبنى على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة”، وتابع أن “الحل هو ما يتوصل إليه الطرفان، وليس ما تطرحه المبادرات”.

وتابع بن علوي “لم نطلع بشكل كامل على الأفكار والطروحات التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأساس للتفاوض”، واوضح ان “ما عرض في الخطة ليس للموافقة الفورية، ولن يكون صالحا لذلك”.

المصدر: يونيوز