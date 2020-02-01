وزير الخارجية السعودي: نقف بجانب الشعب الفلسطيني وندعم خياراته

أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود أن “القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين”، واضاف “هي القضية الاولى للسعودية وتأتي على رأس ألولويات سياسات المملكة الخارجية”.

وقال بن فرحان خلال كلمة له في الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد السبت في القاهرة إن “السعودية لم تتأخر عن دعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بكامل السيادة على الارض الفلسطينية”.

وأضاف بن فرحان “بذلت السعودية جهودا كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه في جميع المحافل الدولية لتحقيق تلك الجهود”، وتابع “السعودية تقف بجانب الفلسطينيين ودعم خياراتهم”.

المصدر: يونيوز