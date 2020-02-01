عز الدين: خيار المقاومة هو الوحيد الذي يحرر الأرض ويحمي المقدسات

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أن “صفقة القرن التي أعلنها ترامب لا تساوي شيئا، لأنها لن تغير في الوقائع، فكل ما هنالك أن ترامب يحاول أن يغطي للعدو الصهيوني ظنا منه بأن هذه الأرض والمقدسات ليس لها من يدافع عنها ويحميها ويقاتل ويضحي لأجلها، لذلك فإن الكيان الصهيوني مسيطر على كل فلسطين وهو مستمر بمشاريعه، أي الإستيطان والتهويل والإغتصاب والإجرام”.

وخلال حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة العلامة القاضي السيد عبد الكريم نور الدين الموسوي، في بلدة النبطية الفوقا بمشاركة معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات، قال عز الدين “ما كان ترامب ليقدم على قراره لولا الرجعية العربية التي ساعدته على ذلك، وهي المسؤولة عن ما يحصل في فلسطين، فلولاها لما كان كل هذا الكيان في المنطقة”.

أضاف: “اليوم نرى ماذا تفعل الرجعية العربية، وكيف تريد أن تصادر هذا الحق للفلسطينيين، لذلك فإن هذه الرجعية اشترط بقاؤها ببقاء إسرائيل لأن خيارها الآن أصبح إسرائيل والسعودية المتلازمتين وجودا وعدما، أي عندما تنتهي إسرائيل فالسعودية ستنتهي والعكس صحيح”.

وتابع: “لم ولن نراهن على خيار آخر غير خيار المقاومة، فهو الوحيد الذي يحرر الأرض ويحمي المقدسات ويستعيد الحقوق كاملة من البحر إلى النهر”. وختم: “علينا عدم الرهان على الحكام والأنظمة، إنما على أمتكم وشعوبكم وعلى محور المقاومة الذي يزداد يوما بعد يوم قوة واقتدارا وتألقا، وإمكانات التحرير موجودة وباتت اليوم أقرب من أي وقت مضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام