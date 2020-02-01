عباس يؤكد رفض أي حل يجعل القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ويعلن قطع العلاقات مع واشنطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أثناء اجتماع طارئ لبحث “صفقة القرن” بالقاهرة، إنه يرفض أي حل يقول بجعل القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن الفلسطينيين هم حماتهما والمسؤولون عنها.

وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية “أبلغت الأمريكيين والإسرائيليين أن لا علاقة لنا معهم بما في ذلك في المجال الأمني”، مطالبا بتفعيل “آلية دولية للسلام مع رفض أن تكون “صفقة القرن” ضمن أي طرح”.

كما رفض عباس قبول الولايات المتحدة “وسيطا وحيدا في أي مفاوضات مع إسرائيل”، على الرغم من إبلاغه ترامب في وقت سابق بأنه يسعى “لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح”.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن “لديه 4 ملاحظات على خطة التسوية الأمريكية”.

وقال في كلمته على أن “توقيت طرح خطة السلام الأمريكية يثير التساؤل”، مضيفا أن “هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها”.

كما لفت أبو الغيط إلى أن “البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا”.

المصدر: وكالات