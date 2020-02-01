الحاج حسن: لإعطاء الحكومة فرصة إعداد برنامج يخرج البلد من الأزمة

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن الى أننا “في انتظار الحكومة لكي تعلن بيانها الوزاري وتعلن الخطوات التي سوف تتخذها في المسارات الاصلاحية على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي وعلى مستوى مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”.

وخلال احتفال تأبيني في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، أضاف الحاج حسن “كل هذه من مهام الحكومة المقبلة التي عليها أن تعد برنامجا متكاملا في كل هذه العناوين وعناوين أخرى من إنماء، إصلاح الكهرباء، إصلاح الإتصالات وموضوع الصرف الصحي، وتضع برنامجا على مستويات المدى القصير والمتوسط والبعيد، حينها نقول أننا بدأنا سلوك الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة، والسؤال ليس هل يمكن الخروج من هذه الأزمة بل يجب أن نخرج من هذه الأزمة، وللخروج من هذه الأزمة يجب أن يكون لدينا برنامج واضح، إصلاحي وعميق، إصلاح السياسات بالعمق خصوصا السياسات التي أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه”، وقال: “نحن مع تفهم كامل لبعض الإقتراحات”.

وسأل: “أليس من المنطق أن تعطى هذه الحكومة فسحة من الوقت لكي تنتج وتعد برنامجا إصلاحيا والبدء بتطبيقه حتى يحكم عليها؟، وإلا ما هو المطلوب، فإذا كان الأمر على مستوى المطالب فالحكومة تبنتها ووضعتها في برنامجها، وقالت أنها سوف تنفذها، فما هو المطلوب إذا تم الإعتراض على هذه الحكومة، وأن لا تعطى وقتا لتعمل، يكون المطلوب التعطيل، وهل التعطيل في مصلحة البلد وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والحساسة؟ هل هو في مصلحة اللبنانيين، طبعا لن يكون في مصلحتهم لذلك نحن ندعو إلى إعطاء هذه الحكومة فرصة من الوقت لكي تعد برنامجا وتنفذه للبدء بالخروج من هذه الأزمة التي نعيشها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام