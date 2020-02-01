عزالدين: لدعم القطاع الإنتاجي والمبادرات الأهلية

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزالدين، خلال حضورها معرض “بالشتوية”، الحكومة إلى “اعتماد سياسات تدفع في اتجاه التحول الجدي نحو دعم قطاعات الإنتاج الوطنية في الزراعة والصناعة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات الأهلية في الإنتاج”، وشددت على “ضرورة أن تضع الحكومة رؤية اقتصادية ينبثق منها البيان الوزاري والسياسات والإجراءات”.

وقالت في الاحتفال الذي نظمه نادي المرأة إبحار في مركز باسل الأسد في صور، في حضور راعي الاحتفال رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق والنائبين علي خريس وحسين الجشي: “الحكومة اليوم تقع تحت مجهر المراقبة والمتابعة الشعبية والنيابية، وتشكل فرصة لإيجاد تغيير إيجابي على مستويات عدة”.

ودعت الى “تعزيز الوحدة الوطنية والحرص على الاستقرار، في ظل الظروف الإقليمية والدولية شديدة الحساسية، التي تسود بعد إعلان صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها، الأرض والمقدسات واللاجئين وكامل الحقوق”. واعتبرت أن “إعلان صفقة القرن يتطلب تمسك اللبنانيين بثوابتهم وعناصر قوتهم”. ودعت الشعب الفلسطيني إلى “تحصين الموقف الموحد والتكاتف وتعزيز مقاومتهم”.

ونوهت بالمعرض، معتبرة أن “هذه الخطوة تشكل تذكيرا بقدراتنا على الإنتاج والاعتماد على أرضنا وزراعتنا ومهاراتنا الذاتية”. وقالت: “المنتجات والحرفيات التي عرضت في المعرض تشكل نواة في السلة الغذائية والحاجات المنزلية الضرورية، وهذا يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والوطني، اضافة إلى خلق مهن وفرص عمل للأيادي العاملة، ويخفض مستويات البطالة ويؤسسس لدورة اقتصادية داخلية تعزز العملة الوطنية وتؤمن السيولة لعائلات متوسطة أو قليلة الدخل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام