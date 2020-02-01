محمد نصرالله: متفائل بأداء الحكومة

عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله عن تفاؤله بـ”أداء الحكومة الحالية الذي سيوصل إلى بيان وزاري يحمل وعودا إيجابية للبنانيين”.

وقال “ننطلق إلى ذلك من خلال محطات عدة ظهرت في أداء الحكومة أثبتت فيها جدية ومسؤولية عالية في التعاطي مع إعداد البيان الوزاري لاسيما منها التركيز على الشأن الاقتصادي من خلال فريق العمل الذي شكله دولة رئيس الحكومة والذي يعود إليه بالاستشارة من أجل التركيز على النقاط الأساسية المهمة التي يجب أن ينطلق منها بمعالجة الأزمة الإقتصادية، والتي تشكل المشكلة الأساس والعقدة الأولى أمام الحكومة وهو إعادة الوضع الاقتصادي إلى سكة الإستقرار الوطني العام الذي ينشده اللبنانيون”.

وقال خلال استقباله وفودا شعبيا في مكتبه في بلدة سحمر: “هذا الوضع الاقتصادي يحتاج إلى استعادة ثقة اللبنانيين من جهة ومن جهة أخرى استعادة ثقة الخارج كما دول المنطقة، استعادة ثقة اللبنانيين تسبب عودة اللبنانيين إلى المصارف وإعادة أموالهم التي اختزنوها في بيوتهم وهي تصل إلى مليارات عدة من الدولارات، وكذلك استعادة ثقة الخارج تؤدي إلى التعاون من أجل تقديم قروض ومساعدات من الخارج للبنان هو في أمس الحاجة إليها لإعادة إطلاق ورشة العمل الاقتصادية المطلوبة”.

واعتبر ان “المطلوب أن نرى في البيان الوزاري على المستوى الإقتصادي إعادة ورشة العمل الاقتصادية المحلية التي تؤسس لاقتصاد جديد ينطلق من ممارسة تختلف عن النموذج السابق، والذي أدى إلى وصول لبنان إلى ممارسة الاقتصاد الريعي الذي أوصلنا إلى المئة مليار دولار دين وهبوط على المستويات كافة، وأيضا المطلوب تعزيز العامل الإنتاجي في الاقتصاد، تعزيز الصناعة والزراعة وغيرها مما يؤدي إلى استقلالية اقتصادية متكاملة بكل ما تعني الكلمة من معنى”.

وشدد نصرالله على أن “الأمور ذاهبة في هذا الإتجاه، وان شاء الله نجد قريبا عوامل تدعو إلى التفاؤل وإلى بدء الخروج من الأزمة التي بلغناها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام