الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أبلغنا الاسرائيليين بقطع كل العلاقات معهم بما فيها الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 15:52

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أبلغنا الاسرائيليين بقطع كل العلاقات معهم بما فيها الأمنية

منذ 2 ساعة 1 February، 2020
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