عباس: لم يحدث أي اتصال بيننا وبين إدارة ترامب لأننا لم نعد نصدقهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00

عباس: لم يحدث أي اتصال بيننا وبين إدارة ترامب لأننا لم نعد نصدقهم

منذ 6 mins 1 February، 2020
أخبار موقع المنار

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